Incendio in una boutique a Riccione, cinque persone soccorse per il fumo

E' successo in una boutique nella Galleria Croce del Sud

Sono ancora in corso di accertamento le cause di un incendio scoppiato questa mattina, martedì 7 luglio, a Riccione in una boutique all'interno della Galleria Croce del Sud. E' successo intorno alle 11. Il titolare ha cercato di spegnere l'incendio rimanendo intossicato. Altre 4 persone sono state soccorse per lievi sintomi di disagio legati al fumo. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e personale del 118. Ancora non sono stati quantificati i danni. La galleria è stata temporaneamente interdetta al passaggio.