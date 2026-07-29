Incendio in un'abitazione a San Marino, famiglia evacuata: casa dichiarata inagibile

Le fiamme sarebbero partite da una lavatrice nel garage. Un residente è stato trasportato in ospedale per intossicazione da fumo

Attimi di paura lunedì sera in via dei Pioppi, a Domagnano di San Marino, dove un principio d'incendio sviluppatosi nel garage di un'abitazione ha reso necessario l'intervento dei soccorsi e l'evacuazione dei tre residenti.

L'allarme è scattato intorno alle 19.20. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da una lavatrice appena utilizzata. Sul posto sono intervenuti la Polizia Civile con la Sezione Antincendio, il Dipartimento di Prevenzione, la Protezione Civile e il personale del 118.

I soccorritori hanno messo in salvo gli occupanti dell'abitazione. Uno di loro è stato trasportato all'Ospedale di Stato di Cailungo per una lieve intossicazione da fumo. La lavatrice è stata rimossa dal garage e portata all'esterno durante le operazioni di spegnimento.

L'intervento si è concluso intorno alle 22, dopo la messa in sicurezza dei locali e l'aerazione degli ambienti con un motoventilatore. L'abitazione è stata dichiarata temporaneamente inagibile.