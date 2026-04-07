Incendio nella notte a Faetano: fiamme nel bosco vicino alla scuola elementare

L’allarme poco prima delle 23. Sul posto Polizia Civile, Gendarmeria e Vigili del Fuoco di Rimini

Momenti di forte apprensione nella notte a Faetano, dove un incendio ha interessato la zona boschiva nei pressi della scuola elementare, arrivando a lambire anche alcune abitazioni.

L’allarme è scattato poco prima delle 23, quando diversi residenti hanno notato le fiamme avanzare verso le case, facendo temere il peggio.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Squadra Antincendio della Polizia Civile e la Gendarmeria, con il supporto di tre mezzi dei Vigili del Fuoco di Rimini: due camion e una Jeep. Le squadre italiane hanno lavorato fino a circa mezzanotte e mezza, mentre i soccorritori sammarinesi sono rimasti nell’area per completare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.