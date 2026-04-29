Investita in bicicletta: grave una donna, chiuso viale Settembrini

Incidente a Rimini. Trasferita d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena

Paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 aprile, a Rimini, dove si è verificato un grave incidente stradale in viale Settembrini. Una donna in sella alla propria bicicletta è stata investita da un’auto che procedeva in direzione monte: secondo una prima ricostruzione, stava attraversando sulle strisce pedonali.

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, che hanno prestato le prime cure alla donna prima di disporne il trasferimento d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche tre pattuglie della Polizia Locale di Rimini, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e gestire la viabilità nella zona.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Viale Settembrini è stata infatti chiusa in direzione monte dalla rotatoria del Pronto Soccorso fino alla Statale 16, con disagi alla circolazione e rallentamenti nell’area interessata.