Schianto sulla Marecchiese a Rimini: auto si ribalta, traffico in tilt

L'episodio è avvenuto all'altezza di via San Leo

Rocambolesco incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, a Rimini, lungo via Marecchiese all’altezza dell’incrocio con via San Leo.

Secondo una prima ricostruzione, un'utilitaria Toyota di colore nero che procedeva in direzione Rimini avrebbe urtato una Citroën C3 parcheggiata a lato della carreggiata. L’impatto ha causato il ribaltamento della vettura in marcia.

Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare soccorso alle persone coinvolte, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato. Per consentire le operazioni di soccorso e il successivo ripristino della carreggiata, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Rimini, impegnati nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: il traffico risulta in tilt da oltre un’ora, con lunghe code in direzione città. Per alleggerire la circolazione, i veicoli diretti a Rimini vengono attualmente deviati su via Pennabilli.