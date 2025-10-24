Incendio Riccione: una sigaretta all'origine della morte

La donna era un’assidua fumatrice

La Procura di Rimini ha aperto un’inchiesta sull’incendio che ha causato la morte di Antonella Ambrosi, 67 anni, trovata senza vita nel suo attico in viale Ceccarini a Riccione. Secondo i primi accertamenti, il rogo – divampato intorno a mezzogiorno – potrebbe essere partito da una sigaretta accesa, dato che la donna era un’assidua fumatrice.

L’appartamento, completamente devastato, è stato sequestrato per le indagini tecniche dei vigili del fuoco di Bologna. Disposta anche l’autopsia per chiarire se la vittima sia morta per asfissia.

La sindaca Daniela Angelini ha espresso il cordoglio della città, ringraziando i soccorritori per il loro intervento. Al momento, non si ipotizza il coinvolgimento di terzi: tutto fa pensare a una tragica fatalità.