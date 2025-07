Inchiesta sull'Urbanistica a Milano: Indagato anche il Sindaco Sala

Fratelli d’Italia e Lega chiedono chiarimenti urgenti in Consiglio comunale

Un nuovo terremoto giudiziario scuote Palazzo Marino. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, risulta tra gli indagati nell’inchiesta sull’urbanistica meneghina. La notizia è stata riportata da Corriere della Sera, la Repubblica e la Stampa, ma non era stata ancora notificata formalmente al diretto interessato. "È allucinante apprendere da un giornale di essere indagato e non dalla Procura", ha commentato Sala con amarezza.

L’inchiesta condotta dalla Procura di Milano punta i riflettori su presunte irregolarità nelle pratiche urbanistiche della città, con particolare attenzione al ruolo della Commissione per il paesaggio, definita negli atti come teatro di "eversive degenerazioni".

Tra i sei arresti richiesti, spiccano i domiciliari per l’assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi e per Manfredi Catella, CEO del gruppo Coima, noto per progetti di riqualificazione urbana come Porta Nuova. Risulta inoltre indagato anche l’architetto Stefano Boeri, figura di rilievo nel panorama dell’architettura italiana.

Le opposizioni non hanno perso tempo: Fratelli d’Italia e Lega hanno immediatamente chiesto che il sindaco riferisca oggi stesso in Consiglio comunale, invocando trasparenza e responsabilità politica.

"La città ha diritto di sapere cosa sta accadendo nelle sue istituzioni", ha dichiarato il capogruppo di FdI, mentre dalla Lega si chiede "chiarezza su eventuali pressioni o interessi privati in ambito urbanistico".

L’inchiesta si preannuncia lunga e complessa, e rischia di avere ripercussioni profonde sull’amministrazione comunale e sull’immagine della città. Nel frattempo, l’attesa è tutta per le prossime mosse della Procura e per l’intervento del sindaco davanti all’aula di Palazzo Marino.