Inchiesta sull’urbanistica, Catella torna libero
Il Tribunale del Riesame revoca i domiciliari: “Subito al lavoro”. La Procura valuta il ricorso in Cassazione
Manfredi Catella, patron di Coima, torna in libertà. Accusato di corruzione e induzione indebita nell’ambito dell’inchiesta milanese sull’urbanistica, l’imprenditore ha visto il Tribunale del Riesame revocare i domiciliari, a distanza di 23 giorni dall’arresto.
“All’indomani della decisione torno subito al lavoro”, ha dichiarato Catella, ribadendo di aver fornito “ogni prova fattuale dell’estraneità” alle contestazioni mosse dalla Procura di Milano.
Il provvedimento ricalca quanto già stabilito nei confronti degli altri arrestati nell’indagine. Ora i giudici hanno 45 giorni di tempo per depositare le motivazioni della revoca.
La Procura di Milano potrebbe decidere di impugnare l’ordinanza e portare la vicenda in Cassazione, aprendo un nuovo capitolo della complessa inchiesta che, nelle ultime settimane, ha acceso i riflettori sulle dinamiche dell’urbanistica cittadina.