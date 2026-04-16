Incidente a Madonna di Pugliano: scontro tra auto e moto, ferito un 25enne

Coinvolti un 25enne e una 60enne: intervento di 118 ed elisoccorso, atterrato nel campo fiera

Scontro tra moto e auto nella località Madonna di Pugliano nella mattina di oggi, giovedì 16 aprile. Secondo una prima ricostruzione una moto maxi enduro, guidata da un 25enne del posto, stava percorrendo la strada da Pugliano in direzione Villagrande. Una Panda guidata da una signora 60enne del posto, si è immessa sulla provinciale Montefeltresca impattando contro la moto e urtando la gamba del giovane.

Sul posto per i rilievi ed i soccorsi i Carabinieri di Novafeltria, personale del 118 e l'elisoccorso atterrato nel campo fiera di Pugliano.