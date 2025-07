Incidente a Riccione: ciclista investito, trasportato in elisoccorso a Cesena

Nell’impatto ha riportato diversi traumi

È ricoverato in serie condizioni all’ospedale “Bufalini” di Cesena un uomo investito mentre si trovava in sella alla propria bicicletta nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 21 luglio. L’incidente è avvenuto in via Dei Mille, all’altezza dell’incrocio con via della Verità.

L’uomo, soccorso inizialmente dal personale del 118, è stato stabilizzato sul posto in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso partito da Ravenna, con il quale è stato poi trasportato d’urgenza al nosocomio cesenate. Nell’impatto ha riportato diversi traumi.

La Polizia Locale di Riccione ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.