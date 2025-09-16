Incidente a Rimini, auto invade la corsia opposta e finisce contro una cancellata: muore 64enne

L’Audi ha invaso la corsia opposta colpendo una Volkswagen Tiguan

Auto invade la corsia opposta, colpisce un'altra macchina che finisce contro una cancellata: muore 64enne di Fano. Il grave incidente stradale è accaduto questa mattina, martedì 16 settembre, a Rimini. Una Audi A4 guidata dal pesarese, stava percorrendo viale Regina Elena in direzione Riccione.

Secondo una prima ricostruzione il mezzo, forse a causa di un malore del conducente, ha improvvisamente sbandato colpendo una Volkswagen Tiguan guidata da un 60nne riminese, rimasto fortunatamente illeso, che procedeva in direzione opposta. Il cambiamento di traiettoria è stato repentino ed improvviso. L'impatto è stato violento e l'auto è finita contro la cancellata dell'Hotel Du Soleil. L'auto è semi distrutta.

L'uomo alla guida dell'Audi è stato prima stabilizzato, poi intubato e portato successivamente in ospedale dove è deceduto. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi due ambulanze, automedica, Polizia di Stato e Polizia Locale. Il tratto di lungomare interessato dal sinistro è stato chiuso in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato.