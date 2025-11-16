Incidente mortale a Longiano, l'indagine si allarga: si cerca la verità nel telefono del 16enne

I dati finiranno nella consulenza tecnica per ricostruire la dinamica e valutare le responsabilità del 24enne alla guida della Bmw

Le indagini sulla morte del 16enne Manuel Budini si concentrano ora anche sulla posizione del 24enne automobilista riminese, indagato per omicidio stradale e lesioni dopo il violento impatto avvenuto durante il raduno di scooteristi a Ponte Ospedaletto di Longiano.

Il suo avvocato, Luca Greco, ha chiesto – e ottenuto – il sequestro del telefono della vittima, per verificare se il ragazzo lo stesse usando al momento dell’incidente. L’esame dei dati entrerà nella consulenza cinematica già disposta dalla Procura di Forlì, utile a chiarire con precisione dinamica, responsabilità e condizioni dei veicoli.

L’automobilista è rimasto illeso ma sotto choc e attende gli esiti degli accertamenti tecnici, ai quali partecipa anche un consulente della difesa (l’ingegnere Orlando Omicini), nella speranza di delineare meglio il proprio ruolo in un incidente avvenuto in un contesto già noto per corse e manovre rischiose.