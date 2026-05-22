Incidente mortale a Morciano di Romagna: disposta l’autopsia su Luca Giovannini

L’incidente è avvenuto una settimana fa, 15 maggio vicino al Tigotà

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Luca Giovannini, il 61enne di Morciano morto venerdì in un incidente in moto in via Abbazia. L’esame servirà a chiarire le cause dello schianto e verificare l’ipotesi di un malore.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 15 maggio vicino al Tigotà. L’uomo, in sella a una Bmw R1300, si è scontrato frontalmente con una Fiat 500L e successivamente la moto ha colpito una Dacia in uscita dal parcheggio del negozio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, che ha trasportato il 61enne all’ospedale Bufalini di Cesena, dove però è deceduto.

La Polizia Locale della Valconca sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia.