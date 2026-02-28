Incidente sfiorato a Rimini: camion troppo alto per il ponte ciclopedonale

Un carroattrezzi, che trasportava a bordo un camion, si è fermato poco prima del ponte ciclopedonale

Ieri pomeriggio, venerdì 27 febbraio, un carroattrezzi, che trasportava a bordo un camion, si è fermato poco prima del ponte ciclopedonale di via Roma a Rimini, quello che collega le due parti del parco (Parco Alcide Cervi e Parco Maria Callas), evitando per un soffio quello che avrebbe potuto essere un impatto dalle conseguenze serie. Lo spettacolo insolito non è però passato inosservato e il pomeriggio si è rivelato ben più movimentato del previsto.

Erano circa le 16:30 quando il mezzo pesante, in transito su via Roma in direzione Ravenna/Ancona, si è arrestato prima di imboccare il sottopasso del ponte ciclopedonale. L'altezza del carico, un camion trasportato dal carroattrezzi, ha evidentemente reso impossibile il passaggio sotto la struttura, sulla quale i limiti di altezza sono chiaramente segnalati. Dalle testimonianze raccolte e dalle immagini disponibili sembra che l'urto non si sia verificato, ma le verifiche tecniche sono ancora in corso per escludere qualsiasi contatto con la struttura.

Quello che è seguito ha creato notevoli disagi alla circolazione: il mezzo è stato costretto a una lunga e macchinosa manovra in retromarcia per raggiungere la rotatoria più vicina e riprendere il percorso, bloccando il traffico per diversi minuti. Sembra si sia allontanato contromano sui bastioni senza fermarsi, un comportamento che è tuttora oggetto di verifiche da parte della Polizia Locale. In tutti i caso, grazie al sistema di lettura targhe OCR, la pattuglia ha rintracciato il conducente in circa 30 minuti. Si tratta di un cittadino svizzero di 47 anni.

Sono ora in corso accertamenti per verificare se il veicolo fosse fuori sagoma rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada. In caso di violazione, il riferimento normativo è l'art. 10 del CdS sui veicoli eccezionali, che prevede sanzioni amministrative da circa 430 a oltre 1.700 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente, la sospensione della stessa da 1 a 3 mesi, il possibile fermo amministrativo del mezzo e l'intimazione a non proseguire il viaggio fino alla regolarizzazione. Le misure del veicolo sono in fase di rilevazione nelle ore di questa mattina.

La segnaletica relativa al limite di altezza sotto il ponte è ben visibile. In dieci anni dalla costruzione della struttura, non si era mai verificato un episodio simile. Un primo sopralluogo tecnico degli uffici competenti ha già confermato che il ponte non ha riportato danni e che la struttura è pienamente agibile.