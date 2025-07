Incidente stradale ieri sera in via Dante, zona stazione: ferito un giovane

Non si esclude che la velocità elevata possa aver contribuito alla dinamica dell’incidente

Ieri sera, intorno alle 22.20, si è verificato un incidente stradale in via Dante, nei pressi della stazione ferroviaria. Lo scontro, di tipo frontale-angolare, ha coinvolto una Land Rover condotta da un 55enne e un’Alfa Mito guidata da un 22enne, entrambi residenti a Rimini.

Secondo una prima ricostruzione, la Land Rover, che procedeva in direzione monte-mare, avrebbe perso il controllo all’altezza della curva a sinistra di fronte alla stazione, impattando contro l’Alfa Mito. Non si esclude che la velocità elevata possa aver contribuito alla dinamica dell’incidente, ma gli accertamenti tecnici sono ancora in corso e sarà la Polizia Locale a chiarire le cause con i rilievi del caso.

Il giovane conducente dell’Alfa è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Infermi di Rimini, mentre il 55enne è uscito illeso dallo scontro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale, che ha temporaneamente interdetto l’area al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.