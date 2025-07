Incidente sulla Marecchiese a Rimini: feriti due giovani in scooter

Inevitabili i rallentamenti al traffico, già intenso per il rientro dal mare

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 20 luglio, sulla via Marecchiese a Rimini, all’altezza di via Pietracuta, dove si è verificato uno scontro tra una Ford Focus, diretta verso il centro città, e uno scooter Atlantic che procedeva in direzione opposta, verso monte.

Nell’impatto sono rimasti feriti i due ragazzi a bordo dello scooter. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale "Infermi" di Rimini per ricevere le cure necessarie. Al momento non si conoscono le loro condizioni.

Sulla dinamica e sulle responsabilità dell’incidente stanno indagando le forze dell’ordine. Inevitabili i rallentamenti al traffico, già intenso per il rientro dal mare.