Grave sinistro tra 2 moto e tre auto

Incidente stradale a San Giovanni in Marignano, sulla SP 17 all'altezza del maneggio. Intorno alle 8.30, per cause ancora al vaglio, si è verificato uno scontro che ha coinvolto 3 auto e due moto. Secondo una prima ricostruzione un'auto che procedeva in direzione Cattolica avrebbe impattato contro uno scooter che era in marcia verso Morciano.

Ph Ballante Paurosa carambola fra 5 mezzi sulla SP 17, due feriti

La moto avrebbe poi invaso la carreggiata opposta. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi la Polizia Locale di San Giovanni in Marignano, 3 ambulanze e l'elisoccorso. Secondo quanto trapelato sarebbero 3 le persone ferite.