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Incidente sulla SP258: mezzo pesante finisce fuori strada a Pennabilli

Intervento dei Vigili del Fuoco mette in sicurezza la SP258

A cura di Glauco Valentini Glauco Valentini
04 maggio 2026 14:34
Incidente sulla SP258: mezzo pesante finisce fuori strada a Pennabilli - Il mezzo pesante finito fuori strada
Il mezzo pesante finito fuori strada
Pennabilli
Cronaca
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Un autoarticolato è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco questa mattina, lunedì 4 maggio, attorno alle ore 11.15, lungo la strada provinciale SP258 in località Cà Romano, nel comune di Pennabilli.

L'autista del mezzo pesante è rimasto lievemente ferito nell'incidente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo.

Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi del caso. Le cause che hanno determinato l'uscita di strada dell'autoarticolato sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

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