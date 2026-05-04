Incidente sulla SP258: mezzo pesante finisce fuori strada a Pennabilli

Intervento dei Vigili del Fuoco mette in sicurezza la SP258

Un autoarticolato è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco questa mattina, lunedì 4 maggio, attorno alle ore 11.15, lungo la strada provinciale SP258 in località Cà Romano, nel comune di Pennabilli.

L'autista del mezzo pesante è rimasto lievemente ferito nell'incidente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo.

Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi del caso. Le cause che hanno determinato l'uscita di strada dell'autoarticolato sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.