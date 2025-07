Malore alla guida, camion frigo si scontra frontalmente con una bisarca sulla via Emilia

Autista trasportato al 'Bufalini' di Cesena in serie condizioni

Scontro sulla via Emilia tra un camion frigo ed una bisarca vuota. E' successo oggi, lunedì 14 luglio, a Santarcangelo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo alla guida del camion frigo avrebbe avuto un malore. Avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta dove stava sopraggiungendo la bisarca. L'uomo è stato portato in ospedale in condizione serie, illeso l'altro conducente. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi personale del 118, la Polstrada ed i Vigili del Fuoco.