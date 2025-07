Incidente sull'A1, morta anche la bimba

Gravissima la madre della piccola

E' morta la bambina di 4 anni coinvolta nell'incidente ieri nella galleria di Base dell'A1, nel Fiorentino. Nell'incidente ieri sono deceduti i nonni e la zia materna della bambina. Come riporta l'Ansa, la madre è ricoverata in terapia intensiva a Careggi, in condizioni molto gravi. La famiglia, residente a Gravellona Toce, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, viaggiava su una Panda che per cause da chiarire si è bloccata in corsia di marcia venendo poi travolta da un camion.