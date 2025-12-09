Incidente sull’A14 a Rimini, direzione nord: traffico bloccato nel tardo pomeriggio

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto

Un incidente si è verificato oggi, 9 dicembre, intorno alle ore 18 lungo l’autostrada A14 a Rimini in direzione nord. Secondo le prime informazioni, un’auto avrebbe tamponato un autocarro per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti immediatamente ambulanza, automedica e Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. Il traffico è rimasto bloccato, con lunghe code e rallentamenti che hanno interessato il tratto autostradale coinvolto.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non sono ancora note le condizioni delle persone coinvolte.