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Incinta durante le violenze in auto: 39enne rischia il processo per maltrattamenti

Vessazioni e minacce anche davanti alla figlia

A cura di Glauco Valentini Redazione
16 luglio 2026 06:10
Incinta durante le violenze in auto: 39enne rischia il processo per maltrattamenti -
Bellaria Igea Marina
Cronaca
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Un 39enne originario di Lugo è stato accusato di maltrattamenti aggravati nei confronti della compagna 33enne residente a Bellaria Igea Marina. La Procura di Rimini contesta quasi tre anni di presunte vessazioni, minacce e violenze fisiche.

Tra gli episodi al vaglio degli inquirenti anche un gesto pericoloso avvenuto durante una lite in auto, quando la donna era incinta, oltre a diverse minacce e comportamenti intimidatori che avrebbero coinvolto anche la figlia minore della coppia.

Secondo l’accusa, la situazione sarebbe peggiorata fino agli appostamenti nei confronti della donna, che ha poi trovato rifugio in una struttura protetta.

Il gip di Rimini ha fissato l’udienza preliminare per il 12 gennaio: in quella sede sarà deciso l’eventuale rinvio a giudizio. La 33enne, assistita dall’avvocata Antonella Caporali, potrà valutare la costituzione di parte civile.

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