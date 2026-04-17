Inclusione e formazione: nuovi incontri sulla conoscenza dell’autismo per la Polizia Locale

Gli incontri a San Giovanni in Marignano e Cattolica

Prosegue con continuità e partecipazione il percorso formativo promosso da Rimini Autismo sul territorio provinciale. Dopo il primo ciclo di incontri realizzato a Rimini, l’associazione ha organizzato nelle giornate del 15 e 16 aprile due nuove sessioni di formazione dedicate alla conoscenza dell’autismo, rivolte agli agenti della Polizia Locale di Cattolica e San Giovanni in Marignano.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’AUSL Romagna, le amministrazioni comunali di Cattolica e San Giovanni in Marignano e i comandi di Polizia Locale dei due comuni, confermando ancora una volta l’importanza del lavoro di rete tra istituzioni e territorio.

Le due giornate, svoltesi presso il Comando della Polizia Locale di Cattolica, hanno registrato una partecipazione numerosa e attenta da parte degli agenti, coinvolti in un percorso formativo articolato e concreto. Il 15 aprile è stato dedicato alla parte medico-scientifica, mentre il 16 aprile ha visto al centro le testimonianze e il confronto diretto con le famiglie dell’associazione, offrendo uno sguardo autentico sulla quotidianità delle persone con disturbo dello spettro autistico.

La ragione che muove l’iniziativa è il che numero crescente di diagnosi di disturbo dello spettro autistico rende sempre più probabile incontrare persone autistiche nella quotidianità: per strada, nei supermercati, sui mezzi e negli uffici pubblici e in molti altri contesti. Per questa ragione Rimini Autismo ha ritenuto fondamentale offrire ai professionisti che operano sul territorio strumenti utili per riconoscere e comprendere meglio le caratteristiche delle persone autistiche, favorendo interventi adeguati e rispettosi.

All’iniziativa hanno preso parte la Sindaca di Cattolica Franca Foronchi, l’Assessore alla Polizia Locale di San Giovanni in Marignano Nicola Gabellini, l’Assessora alla Polizia Locale di Cattolica Claudia Gabellini, l’Assessore Nicola Antonio Romeo per il Comune di Cattolica e il Comandante della Polizia Locale Alberto Gasparotto, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso temi di inclusione e formazione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dottoressa Serenella Grittani e alla dottoressa Elisa Curzi dell’AUSL Romagna, che hanno curato la parte medico-scientifica, contribuendo a fornire agli agenti strumenti fondamentali per comprendere e gestire al meglio le interazioni con persone autistiche.

“Questi nuovi incontri rappresentano un ulteriore passo nel percorso avviato da Rimini Autismo, che continua a investire nella formazione come leva fondamentale per costruire comunità più consapevoli, inclusive e preparate. - Ha dichiarato Alessandra Urbinati, presidente dell’associazione. - L’obiettivo resta quello di estendere progressivamente queste opportunità formative a tutto il territorio provinciale, rafforzando competenze, sensibilità e capacità di intervento nei diversi contesti della vita quotidiana.”