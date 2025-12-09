“Incontri Impossibili”: studenti protagonisti tra storia, teatro e pari opportunità

A San Clemente il progetto che avvicina i ragazzi all’uguaglianza di genere

Si è svolta venerdì scorso al Teatro Villa di San Clemente la fase conclusiva del progetto “Incontri Impossibili”, realizzato da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a., con il sostegno del Comune di San Clemente e il contributo delle Pari Opportunità e Politiche di Genere della Provincia di Rimini.

Il progetto, attuato presso la Scuola secondaria di I° grado “G. Villa” di San Clemente, ha coinvolto tutti gli studenti e le studentesse in un percorso innovativo per avvicinarsi ai temi dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità, attraverso un percorso educativo ed interattivo che ha unito storia, teatro e dialogo per stimolare curiosità, pensiero critico e consapevolezza sociale.

Durante gli incontri, i ragazzi hanno riflettuto sul ruolo delle donne nella storia, con particolare attenzione alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Successivamente, hanno partecipato a un video-incontro con due figure femminili straordinarie del passato, interpretate da attrici in abito d’epoca, con la possibilità di dialogare in diretta e approfondire curiosità sulla loro vita, le sfide affrontate e le conquiste ottenute. Le protagoniste sono state due donne straordinarie: Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina, simbolo di intelligenza e tenacia. Marie Curie, pioniera della fisica e della chimica, prima donna a vincere il Nobel e unica ad ottenerlo in due discipline scientifiche.

La fase conclusiva, dedicata alle famiglie, si è concretizzata in una presentazione presso il Teatro Villa di San Clemente, dove le ragazze e i ragazzi hanno restituito le esperienze e le riflessioni maturate durante il percorso.

“Gli studenti e le studentesse hanno incontrato virtualmente figure straordinarie, confrontandosi con il coraggio e l’intelligenza di donne che hanno segnato la storia, la scienza e la società. Il progetto, sottolinea la consigliera delegata alle Pari Opportunità e Politiche di Genere della Provincia di Rimini, Barbara Di Natale avvicina le nuove generazioni ai temi dell’uguaglianza e delle pari opportunità, promuovendo rispetto e consapevolezza per costruire un futuro più equo. “Incontri Impossibili” è stato molto più di un laboratorio didattico: un’occasione concreta per fornire agli studenti strumenti per interpretare il presente e immaginare un futuro migliore”.

“Come Comune più giovane della Provincia di Rimini - dichiara l’assessora Stefania Tordi - siamo lieti e orgogliosi di aver ospitato questo progetto che parla ai ragazzi e alle famiglie di valori fondamentali come il rispetto, l’inclusione e la parità. Crediamo che investire nella cultura e nell’educazione sia la strada giusta per costruire comunità più consapevoli e solidali.”

La Provincia di Rimini ribadisce il proprio impegno nel sostenere la cultura del rispetto e dell’inclusione, promuovendo iniziative educative che valorizzano la diversità e contrastano stereotipi di genere. L’iniziativa fa parte del calendario provinciale “Volare libere”.