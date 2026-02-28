Incontro sul futuro del centro storico di Novafeltria: "Impossibile chiudere la piazza al traffico"

Dal dibattito è emersa una riflessione sul futuro della piazza Vittorio Emanuele II

Ha registrato una significativa partecipazione, di cittadini e commercianti, l'incontro di ieri sera (venerdì 27 febbraio) in municipio a Novafeltria. Un appuntamento voluto dall'amministrazione comunale per coinvolgere la cittadinanza nei progetti di riqualificazione della città, partendo dal centro storico. Come spiegato dal sindaco Stefano Zanchini, gli spunti e le proposte emerse saranno valutate da una commissione. Poi si arriverà a definire bandi e progetti.

E uno dei nodi centrali del dibattito è quello relativo al futuro della piazza Vittorio Emanuele II. C'è chi ha chiesto la pedonalizzazione della piazza, per riportare le persone a vivere in modo "slow" l'area e per favorirne l'aggregazione; di altra veduta i commercianti, a partire dalla presidente della locale associazione, Roberta Pastorelli, che ha rimarcato l'impossibilità di togliere parcheggi e il passaggio delle auto in piazza, perché questo significherebbe la chiusura di tutte le attività e quindi la desertificazione del centro storico. Potrebbe essere invece importante intervenire sull'area dei giardini pubblici e sulla limitrofa piazza Roma. Prima di tutto abbellendo le due aree: nel caso di piazza Roma, intervenire anche sull'asfalto (in condizioni di degrado, con la pioggia nelle buche si creano pozze e con la neve lastre di ghiaccio pericolose)

L'amministrazione comunale ha assicurato un intervento sia sulla fontana di piazza Vittorio Emanuele, sia sui giardini pubblici. Per la via Garibaldi, la strada che porta alla piazza Vittorio Emanuele, si cercherà di intercettare fondi nei bandi per la montagna, visto che Novafeltria ha mantenuto lo status montano.

Altro capitolo importante riguarda la sicurezza: è stato sollevato il problema, cittadini e commercianti percepiscono insicurezza nelle ore serali e notturne.

In arrivo questionario online

Il prossimo appuntamento sarà il 13 marzo, dedicato all'area del campo del fiume. Oltre agli incontri, è in arrivo un questionario online per coinvolgere una cittadinanza: "Un altro progetto su cui stiamo lavorando con i nostri uffici tecnici - spiega il sindaco - e serve a fare la mappatura delle criticità e dei problemi della viabilità, soprattutto quella pedonale. Anche qui vogliamo individuare una strategia a lungo termine per riqualificare Novafeltria, per renderla una città più inclusiva e più a misura per persone anziane e diversamente abili".