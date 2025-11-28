Indagato per molestie a Rimini, funzionario sotto torchio: parlerebbero anche altre donne

"Mi pento, provo dispiacere"

Si è svolto ieri, giovedì 27 novembre, l’interrogatorio davanti al gip del funzionario 61enne della Prefettura di Rimini, indagato per presunte molestie sessuali aggravate nell’esercizio delle sue funzioni. L’inchiesta è partita dalla denuncia di una donna straniera che si era rivolta agli uffici per ottenere documenti.

Secondo gli inquirenti, episodi simili sarebbero stati raccontati anche da altre donne, tutte in situazione di particolare vulnerabilità.

Il funzionario, assistito dalle sue avvocate, ha rilasciato una dichiarazione spontanea esprimendo "dispiacere" per quanto accaduto. Il giudice deciderà nei prossimi giorni gli sviluppi del procedimento.