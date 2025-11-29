Altarimini

Indagato per violenza sessuale, funzionario sospeso dall'incarico

Abusava di straniere per le pratiche di soggiorno

A cura di Glauco Valentini Redazione
29 novembre 2025 08:17
Rimini
Cronaca
Il funzionario 61enne della Prefettura è stato temporaneamente sospeso dal lavoro dopo essere stato indagato per presunta violenza sessuale ai danni di alcune donne straniere che si erano rivolte agli uffici per pratiche di soggiorno. Lo ha deciso la gip Raffaella Ceccarelli, che ha disposto l’interdizione dai compiti a contatto con il pubblico, consentendo però attività interne o da remoto. Non accolto invece il richiesto arresto domiciliare.

Durante l’interrogatorio l’uomo, assistito dalle sue avvocate, ha espresso pentimento e si è detto pronto a risarcire le persone offese, temendo anche di perdere il lavoro.

L’indagine, condotta dalla Squadra mobile di Rimini, è partita dalla denuncia di una donna straniera. Le presunte molestie – documentate in alcuni episodi – sarebbero avvenute mentre il funzionario svolgeva pratiche come richieste di cittadinanza o nullaosta. Le vittime potenziali sarebbero almeno tre, ma una sola ha presentato denuncia.

