Influencer, musica e territorio: RomagnaWow parte dal palco di Sanremo

Due giornate evento il 26 e 27 febbraio per promuovere l’estate romagnola tra creator e live show

L’estate 2026 della Romagna comincia da Sanremo. Visit Romagna sceglie uno dei palcoscenici mediatici più seguiti d’Italia per lanciare ufficialmente RomagnaWow, il progetto integrato dedicato alle nuove generazioni e alle famiglie che unisce influencer marketing, grandi eventi e promozione territoriale.

Dal 26 al 27 febbraio, il territorio romagnolo sarà dunque protagonista con due giornate promozionali al Villaggio del Festival di Sanremo, nella prestigiosa cornice di Villa Ormond

Al Villaggio saranno presenti, insieme a Visit Romagna, Euforika Produzioni, i parchi di divertimento e gli organizzatori del programma eventi dedicato ai giovani. RomagnaWow è una rassegna di intrattenimento e promozione turistica dedicata ai giovani e alle loro famiglie, promossa e organizzata da Andrea Prada in collaborazione con Visit Romagna e i Comuni coinvolti. Un progetto che unisce musica, social network ed esperienze sul territorio, trasformando la vacanza in un racconto condiviso.

Anche nell’estate 2026 la Romagna diventerà la casa di youtuber, tiktoker, content creator e influencer, veri e propri beniamini delle nuove generazioni. Ragazzi e ragazze seguiti da milioni di follower che, attraverso lo schermo di uno smartphone, racconteranno in modo rapido, spontaneo e diretto i lati più divertenti e meno conosciuti della Riviera romagnola.

Alcuni dei creator protagonisti dell’edizione 2026 saranno presenti proprio al Villaggio del Festival di Sanremo, dove inizieranno a raccontare l’esperienza Romagna già prima dell’estate. Le giornate del 26 e 27 febbraio saranno il primo grande momento pubblico del progetto. Il 26 febbraio, nel pomeriggio, spazio alla partecipazione di BISE e al live show di Random. Il 27 febbraio sarà la volta del live show di The Breakfast Club e The Breakfast Crew, tra i talent più seguiti dal pubblico giovane, che saranno poi presenti a Rimini nei primi giorni di agosto.

Durante l’estate i creator vivranno giornate nei parchi di divertimento, tra lezioni di surf, paddle e vela, partite di beach volley, esperienze nei luoghi simbolo per i giovani e momenti dedicati alla scoperta della gastronomia locale. Non semplici ospitate, ma vere immersioni nel territorio, raccontate in tempo reale sui social e capaci di raggiungere un pubblico potenziale di milioni di persone.

In totale saranno coinvolti almeno 15 talent, che durante il 2026 vivranno esperienze in Romagna e le racconteranno sui loro canali social. Un modo diretto e autentico per mostrare cosa significa passare l’estate in Romagna.

Durante le due giornate a Sanremo saranno organizzati momenti di animazione e promozione, con distribuzione di magliette e quadernini brandizzati Visit Romagna e RomagnaWow. Sarà inoltre personalizzato un van ufficiale con i loghi Visit Romagna e RomagnaWow, che accompagnerà gli artisti diventando uno strumento di comunicazione itinerante.

Tutti gli eventi e le esperienze su: https://www.visitromagna.it/