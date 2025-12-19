Influenza: oltre 800 mila casi in una settimana, domina il ceppo K
Iss rassicura: non è più grave e i vaccini proteggono. Sardegna e Campania tra le più colpite
La curva dell’influenza continua a crescere: nella scorsa settimana il sistema RespiVirNet dell’Iss ha registrato oltre 816 mila casi di sindromi respiratorie acute, quasi 100 mila in più rispetto alla settimana precedente. Più del 40% sono infezioni influenzali, di cui oltre la metà dovute al nuovo ceppo K del virus A/H3N2, ormai dominante.
Secondo l’Iss, il nuovo virus è più trasmissibile ma non provoca sintomi più gravi. I vaccini attuali continuano a proteggere dall’ospedalizzazione, anche se la loro efficacia contro i sintomi resta incerta.
I più colpiti restano i bambini sotto i 4 anni, con un’incidenza tripla rispetto alla media della popolazione. Tra le Regioni, Sardegna e Campania registrano un picco di casi molto alto, mentre intensità alta si osserva anche in Sicilia.