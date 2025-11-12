Infortunio a Ca' Romano di Pennabilli: 65enne scivola e si ferisce alla gamba

L’uomo è scivolato urtando una lamiera, provocandosi una profonda ferita; trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena

Mentre stava facendo alcuni lavori è scivolato e si è ferito alla gamba. E' successo questa mattina, mercoledì 12 novembre, intorno alle 9.30 a Ca' Romano frazione di Pennabilli. L'uomo, 65 anni, ha urtato una lamiera procurandosi una profonda ferita alla gamba, perdendo molto sangue. Sul posto personale del 118 che ha poi allertato l'elisoccorso. Il 65enne è stato portato al Bufalini di Cesena.