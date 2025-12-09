Infortunio a scuola: collaboratrice scolastica ferita da una finestra difettosa

Ricorso legale dopo l'Incidente

Collaboratrice scolastica ferita al liceo Volta Fellini di Riccione. Venerdì alle 15 una 64enne è rimasta schiacciata alla mano da una finestra scorrevole mentre puliva l’aula 20. Il Pronto soccorso ha diagnosticato una lesione a tre dita, con 10 giorni di prognosi.

Secondo il suo legale, Matteo Piccioni, il guasto era già stato segnalato e riguarda più infissi del primo piano, descritti come usurati e con meccanismi difettosi. L’avvocato ha inviato una diffida alla Provincia e alla scuola, chiedendo la messa in sicurezza e la chiusura delle aule a rischio, oltre a un esposto all’Ausl Romagna. In attesa di risposte, sollecita interventi immediati per garantire la sicurezza di personale e studenti.