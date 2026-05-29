Ingegneria Sismica Italiana diventa Ente del Terzo Settore

L’Assemblea nazionale a Rimini approva la trasformazione in ETS

Ingegneria Sismica Italiana compie un passaggio strategico nella propria evoluzione istituzionale: l’Assemblea nazionale degli associati, riunita mercoledì 27 al Savoia Hotel di Rimini, ha approvato la trasformazione dell’Associazione in Ente del Terzo Settore (ETS) con contestuale iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (il cosiddetto RUNTS). La delibera segna l’approdo di un articolato percorso di revisione organizzativa, giuridica e statutaria che consentirà a ISI di consolidare ulteriormente il proprio ruolo nel panorama tecnico-scientifico nazionale dedicato alla sicurezza sismica, all’ingegneria strutturale e alla prevenzione del rischio infrastrutturale. L’operazione è stata seguita dallo Studio di Consulenza Skema di Rimini, attraverso un’attività di advisory sviluppata nel corso di circa due anni. Il team legale, coordinato dal partner avv. Fabio Pari con l’avv. Maria Liso, ha accompagnato ISI in tutte le fasi del processo: dall’analisi del modello organizzativo alla ridefinizione della governance, dalla valutazione delle implicazioni civilistiche e fiscali legate al Codice del Terzo Settore fino alla predisposizione del nuovo assetto statutario e alla strutturazione dell’intero iter di trasformazione. Il nuovo assetto consentirà a ISI di acquisire personalità giuridica e autonomia patrimoniale, rafforzando la struttura dell’Associazione sotto il profilo organizzativo, reputazionale e istituzionale. L’iscrizione al RUNTS permetterà inoltre di ampliare le possibilità di collaborazione con enti pubblici, università, istituzioni e soggetti privati, accedere a strumenti di co-programmazione e co-progettazione con la Pubblica Amministrazione, partecipare a bandi dedicati e sviluppare nuove attività coerenti con la mission associativa.





“La trasformazione in ETS rappresenta il punto di arrivo di un percorso condiviso e profondamente coerente con l’evoluzione di ISI – dichiara l’Avv. Fabio Pari, partner di Skema – Non si tratta di un semplice adeguamento normativo, ma della costruzione di una struttura giuridica adeguata al ruolo che l’Associazione ha progressivamente assunto nel dibattito tecnico-scientifico e istituzionale nazionale. Aver accompagnato ISI in questo processo ha significato contribuire alla definizione di un modello organizzativo capace di sostenere le future prospettive di crescita dell’ente.”

“Una trasformazione che non cambia la nostra missione, che resta quella di promuovere la cultura della sicurezza e il confronto tecnico-scientifico, ma modifica in modo sostanziale le possibilità che abbiamo davanti. Diventare Ente del Terzo Settore significa acquisire piena personalità giuridica, rafforzando la tutela dell’Associazione e di chi la rappresenta, consolidare credibilità e riconoscimento istituzionale, accedere a finanziamenti, bandi e nuove opportunità progettuali e, soprattutto, poter partecipare in maniera più autorevole ai processi decisionali” così il Presidente di ISI Ing. Gabriele Miceli, che poi prosegue “. Ringrazio lo Studio di Consulenza Skema di Rimini e tutto il team di professionisti per averci seguito e supportato in questo percorso che segna un cambio di passo di fondamentale importanza per la nostra Associazione”.

L’Assemblea nazionale di Rimini ha rappresentato anche un momento di confronto tra professionisti, ricercatori e operatori del settore sui temi della prevenzione, dell’innovazione e della sicurezza strutturale, confermando il ruolo di ISI quale punto di riferimento per la comunità tecnico-scientifica italiana