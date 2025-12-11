Ingerì cannabis a un anno, genitori assolti

Per il giudice “il fatto non sussiste”

Sono stati assolti i genitori della bimba di un anno finita in coma nel 2020 dopo aver ingerito cannabis e benzodiazepine. Il giudice Francesco Pio Lasalvia ha stabilito che l’assunzione delle sostanze fu accidentale e che non vi fu abbandono di minore.

La piccola era stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Infermi di Rimini dopo essere stata trovata in uno stato di semi-incoscienza. Gli esami avevano rivelato la presenza di cannabinoidi e psicofarmaci, facendo scattare la segnalazione alle autorità e l’apertura delle indagini.

Il padre aveva ammesso di consumare hashish e ipotizzato che la bambina potesse averlo trovato mentre lui era impegnato con gli altri figli. Dopo il ricovero la bimba si era ripresa completamente.