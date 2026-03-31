Inizia a Riccione la stagione internazionale del beach volley: al via il 27esimo Beachline Festival

Dal 6 al 12 aprile oltre 1.500 atleti provenienti dal Nord Europa si sfideranno in match di altissimo livello sui 200 campi di gioco allestiti sulla spiaggia dal porto fino al Marano

Inizia a Riccione la stagione internazionale del beach volley. Come da tradizione, subito dopo la Pasqua, la spiaggia della Perla verde si trasformerà in una distesa infinita di reti, schiacciate e tuffi acrobatici, in una sfida continua punto su punto: un immenso quartiere generale dello sport sulla sabbia nel tratto compreso tra il porto e la zona del Marano, dove lo spettacolo è assicurato per tutti. Con oltre 200 campi da gioco e le tribune del campo centrale di piazzale Azzarita, la città è pronta ad accogliere la ventisettesima edizione del Beachline Festival.

Attesi oltre 1.500 atleti determinati a sfidarsi in match di altissimo livello dal 6 al 12 aprile. Una carica di energia proveniente dal Nord Europa, con la Germania in prima fila, che conferma il Beachline Festival tra gli appuntamenti più attesi della primavera, inaugurando a Riccione la stagione del benessere e dello sport all’aria aperta.

Sole, sabbia, feste e sport senza fine: questa è la formula magica che da oltre un quarto di secolo permette agli atleti di dare il via alla nuova stagione sportiva proprio a Riccione. Il Beachline Festival trasforma la spiaggia in un sogno per ogni giocatore – appassionato o professionista - dove l’allenamento si fonde con lo stile e il divertimento dei momenti conviviali post-partita. Un’esperienza sportiva di altissimo profilo, rinomata per un livello tecnico d’eccellenza, garantito dalla presenza di preparatori di fama internazionale, stelle del beach volley e allenatori di primo piano.

Nata nel 1997 grazie alla lungimirante intuizione dell’allora governance di Promhotels e del tour operator tedesco Alpetour, la prestigiosa manifestazione sportiva è da sempre organizzata dalla cooperativa riccionese in collaborazione con gli storici partner Funtec e lo stesso operatore tedesco, sostenuta e promossa dal Comune di Riccione.