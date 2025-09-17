Inizia la stagione dei funghi: gli Sportelli Micologici dell’AUSL Romagna intensificano i controlli
Dal 22 settembre, esperti micologi pronti a verificare le specie raccolte per prevenire intossicazioni gravi
Inizia il periodo di crescita dei funghi e dal 22 settembre gli Sportelli Micologici dell’AUSL Romagna accrescono la loro attività: un’opportunità importante per evitare intossicazioni da funghi che possono essere anche molto gravi
“Solo una corretta determinazione delle specie fungine effettuata da personale Esperto Micologo – ricorda il dottor Silvio Cantori, che ha il Coordinamento del Processo Aziendale – Ispettorato Micologico di Ausl Romagna – può scongiurare una qualsiasi intossicazione da funghi. È pertanto sempre opportuno sottoporre i funghi raccolti, o ricevuti in regalo, al controllo degli esperti dell’Ispettorato micologico”.
Sedi, giorni ed orari di apertura degli Sportelli Micologici in Romagna:
Sportelli Ambito di Cesena:
Cesena Via Marino Moretti, 99, il Lunedì, dalle ore 08,30 alle ore 10,00
Sportelli Ambito di Forlì:
Forlì, Via della Rocca, 19, il Lunedì, dalle ore 08,30 alle ore 12,30
Sportelli Ambito di Ravenna:
• Ravenna, Via Fiume Abbandonato,134, il Lunedì e Venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00
• Bagnacavallo, Via Vittorio Veneto, 8 , il Venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00
• Faenza, Via Zaccagnini, 22, il Lunedì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00
Sportelli Ambito di Rimini:
• Rimini Via Flaminia (ingresso posteriore ospedale di Rimini),il Lunedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, e il Venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00
• Riccione Via Sicilia, 55, il Giovedì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00
• Novafeltria Piazza Bramante, 10, il Lunedì e Venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 09,00
• Montecopiolo, Piazza San Michele Arcangelo, 7, il Lunedì, dalle ore 09,30 alle ore 10,30
Ulteriori informazioni sugli ispettorati micologici dell’Ausl e sulla raccolta sicura dei funghi sono consultabili qui