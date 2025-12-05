Innovazione e riqualificazione, opportunità per gli alberghi: incontro informativo a Riccione

Presentazione del bando regionale EuReCa con dettagli su requisiti, domande e vantaggi per gli alberghi

Federalberghi Riccione in collaborazione con Fider organizza un incontro informativo dedicato alla presentazione del Bando EuReCa Emilia-Romagna, l’importante misura regionale che mette a disposizione 11 milioni di euro a sostegno degli investimenti per la riqualificazione e l’innovazione delle strutture ricettive.

L’appuntamento è fissato per martedì 9 dicembre 2025, alle ore 16.00, presso la sede di Federalberghi Riccione, in Viale San Martino 51. L’incontro è rivolto a proprietari e gestori di alberghi interessati a cogliere le opportunità del bando, che prevede un contributo a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi su finanziamenti destinati al rinnovamento delle strutture.

Verranno illustrate nel dettaglio le caratteristiche del bando, i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda e i vantaggi previsti per il settore turistico ricettivo.

Interverranno:

Claudio Montanari , Presidente Federalberghi Riccione.

Edoardo Bigoni , Direttore Generale Fider.

Giuliano Lenta, Responsabile Area Commerciale Fider.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento per tutti gli operatori del settore che intendono investire nel miglioramento della propria struttura, beneficiando delle agevolazioni messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione contattando la segreteria di Federalberghi Riccione tel. 0541605000 [email protected]