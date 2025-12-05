Altarimini

Innovazione e riqualificazione, opportunità per gli alberghi: incontro informativo a Riccione

Presentazione del bando regionale EuReCa con dettagli su requisiti, domande e vantaggi per gli alberghi

A cura di Grazia Antonioli Redazione
05 dicembre 2025 10:13
Innovazione e riqualificazione, opportunità per gli alberghi: incontro informativo a Riccione -
Riccione
Attualità
Condividi

Federalberghi Riccione in collaborazione con Fider organizza un incontro informativo dedicato alla presentazione del Bando EuReCa Emilia-Romagna, l’importante misura regionale che mette a disposizione 11 milioni di euro a sostegno degli investimenti per la riqualificazione e l’innovazione delle strutture ricettive.

L’appuntamento è fissato per martedì 9 dicembre 2025, alle ore 16.00, presso la sede di Federalberghi Riccione, in Viale San Martino 51. L’incontro è rivolto a proprietari e gestori di alberghi interessati a cogliere le opportunità del bando, che prevede un contributo a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi su finanziamenti destinati al rinnovamento delle strutture.

Verranno illustrate nel dettaglio le caratteristiche del bando, i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda e i vantaggi previsti per il settore turistico ricettivo.

Interverranno:

  • Claudio Montanari, Presidente Federalberghi Riccione.

  • Edoardo Bigoni, Direttore Generale Fider.

  • Giuliano Lenta, Responsabile Area Commerciale Fider.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento per tutti gli operatori del settore che intendono investire nel miglioramento della propria struttura, beneficiando delle agevolazioni messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione contattando la segreteria di Federalberghi Riccione tel. 0541605000  [email protected]

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini