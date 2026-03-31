Innovazione: Promos Rimini e Link Campus University Roma si alleano per il futuro dei giovani

Una collaborazione triennale per integrare formazione accademica, ricerca e competenze operative nel digital marketing

Creare un ponte diretto tra l'alta formazione accademica e il mondo del digital business: con questo obiettivo l’agenzia di pubblicità riminese Promos e l’Università degli Studi "Link Campus University” Roma hanno ufficialmente siglato un accordo di collaborazione triennale.

L’intesa, sottoscritta dal Direttore Generale di Link Campus, Roberto Russo e dal Fondatore di Promos, Vincenzo Cimino, con il supporto del prof. Valerio Malvezzi e la dott.ssa Michela Pontiroli, consulenti di strategia aziendale, punta a favorire la crescita economica attraverso la trasformazione della conoscenza in opportunità concrete per i manager di domani.

Un progetto multidisciplinare: L’accordo prevede l’attivazione di rapporti di collaborazione in materia di informazione, formazione e ricerca. Tra i punti cardine della partnership figurano: Tirocini formativi: L'attivazione di percorsi curriculari ed extracurriculari per gli studenti dell’Ateneo, finalizzati all'applicazione pratica delle conoscenze acquisite. Ricerca e Sviluppo: Collaborazioni mirate a promuovere progetti di ricerca e azioni seminariali su temi di comune interesse. Sponsorship: Il sostegno a progetti formativi d'eccellenza e l’erogazione di borse di studio. Sinergia per la competitività L'Università Link Campus, carcatterizzata da una forte impronta internazionale e un'offerta formativa che spazia dalla comunicazione digitale alla cybersecurity e al management, trova in Promos un partner operativo nel settore della comunicazione e del marketing. Questa sinergia permetterà di portare avanti iniziative congiunte volte a migliorare la formazione professionale e a qualificare il posizionamento delle imprese in un contesto globale in continuo divenire.



"Le Parti hanno comuni interessi e affinità per lo sviluppo e la diffusione della cultura e della conoscenza scientifica" si legge nell'accordo, che resterà in vigore per i prossimi tre anni con l'obiettivo di generare un impatto positivo sulla comunità accademica e sul corpo studentesco.