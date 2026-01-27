Insulti e minacce a Meloni sui muri: i Carabinieri incastrano un 60enne Riminese

Sequestrate bombolette e abiti al presunto autore delle minacce alla Premier

È un 60enne originario di Rimini il presunto autore delle scritte minacciose contro la premier Giorgia Meloni comparse tra il 6 e il 7 dicembre e poi tra il 10 e l’11 gennaio scorsi sui muri di Marina di Pietrasanta e Pietrasanta, in Versilia. L’uomo, residente da oltre vent’anni in Toscana, è stato denunciato dai carabinieri di Viareggio con il supporto del nucleo investigativo di Lucca per minaccia, istigazione a delinquere, offesa all’onore dei capi di Stato e vandalismo.

Decisive le immagini di videosorveglianza e la successiva perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati sequestrati una bomboletta spray e alcuni indumenti ritenuti compatibili con i raid. L’indagato non risulta legato ad ambienti antagonisti.