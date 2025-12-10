Inter beffata dal Liverpool, decide un rigore nel finale

Scamacca e De Ketelaere firmano la rimonta dell’Atalanta sul Chelsea. Oggi tocca a Napoli e Juventus

L’Inter cade a San Siro contro il Liverpool nella sesta giornata di Champions League, al termine di una gara intensa e decisa solo negli ultimi minuti. A punire i nerazzurri è un rigore trasformato da Szoboszlai all’88’, concesso dall’arbitro per una trattenuta di Bastoni in area: un episodio che ha spento le speranze dell’Inter, protagonista comunque di una prova coraggiosa contro una delle squadre più in forma del torneo.

Serata di festa invece a Bergamo, dove l’Atalanta ribalta il Chelsea con una prestazione di grande carattere. Dopo il vantaggio inglese nel primo tempo, la Dea cresce nella ripresa e trova il pareggio con Scamacca, bravo a capitalizzare una splendida azione offensiva. A completare il sorpasso è De Ketelaere, che firma il gol del definitivo 2-1 e fa esplodere il Gewiss Stadium.

Il programma europeo delle italiane prosegue oggi: il Napoli è atteso in una difficile trasferta contro il Benfica, mentre la Juventus ospita allo Stadium il Pafos, con l’obiettivo di consolidare il proprio percorso nella competizione.