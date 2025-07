Inter, esordio amaro al Mondiale per Club: solo 1-1 contro il Monterrey

Domani tocca alla Juventus contro l'Al Ahly

Esordio amaro per l’Inter al Mondiale per club: i nerazzurri non vanno oltre l’1-1 contro i messicani del Monterrey. La squadra di Simone Inzaghi, pur creando diverse occasioni da gol, non è riuscita a imporsi contro un avversario organizzato e ben disposto in campo. A segno per l’Inter è andato Lautaro Martínez nel primo tempo, mentre il pareggio del Monterrey è arrivato nella ripresa grazie a una rete di Germán Berterame.

Il pareggio complica il cammino dell’Inter nel torneo, dove ogni punto può essere decisivo per l’accesso alla fase successiva.

Domani sarà il turno della Juventus, che affronterà gli egiziani dell'Al Ahly nella loro gara d’esordio. I bianconeri sono chiamati a una prestazione convincente per iniziare con il piede giusto la loro avventura nel torneo iridato.