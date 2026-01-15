Inter in fuga: Lecce battuto 1-0, il Napoli si ferma ancora

Nerazzurri soli in vetta, terzo pareggio consecutivo per gli azzurri. Bologna e Milan in campo nelle prossime sfide

L’Inter allunga in vetta alla classifica e approfitta del nuovo passo falso del Napoli. I nerazzurri superano di misura il Lecce per 1-0 e consolidano il primato, mentre la squadra di Conte non va oltre lo 0-0 contro il Parma, rallentando ulteriormente la propria corsa scudetto.

A decidere il match di Lecce è un gol di Pio Esposito, che regala tre punti pesantissimi alla formazione di Inzaghi. Non mancano le polemiche: il VAR annulla un calcio di rigore inizialmente concesso ai salentini per un presunto fallo su Bonny, scatenando le proteste della squadra allenata da Chivu.

Continua invece il momento di difficoltà del Napoli. Al “Tardini” gli azzurri non riescono a sfondare il muro difensivo del Parma e chiudono sullo 0-0. È il terzo pareggio consecutivo e la terza gara senza segnare, un dato che preoccupa i campioni d’Italia e complica la rincorsa al titolo.

Il programma della giornata si completa domani con il recupero tra Bologna e Verona, rinviato in precedenza per la Supercoppa, mentre il Milan sarà impegnato nella sfida contro il Como, alla ricerca di punti importanti per la zona alta della classifica.