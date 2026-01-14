Trovato senza vita nella stanza di hotel a Carpegna: morto noto avvocato riminese

Paolo Morri aveva 65 anni

Aveva 65 anni l'avvocato riminese Paolo Morri, trovato morto ieri mattina (martedì 13 gennaio) nella stanza di un albergo di Carpegna. L'uomo era rientrato in Italia dopo una vacanza a Cuba. Sulla sua pagina Facebook aveva infatti pubblicato alcuni scatti della sua vacanza, poi il 5 gennaio uno scatto da Villagrande, con uno scorcio di panorama innevato. A trovarlo senza vita, ieri mattina, è stato il titolare dell'albergo. Morri non era sceso per la colazione e non si vedeva da qualche ora nella hall e nelle aree comuni della struttura; così l'albergatore, preoccupandosi, lo ha cercato. Arrivato alla stanza del 65enne, ha aperto la porta con il passepartout, trovandovi all'interno l'ospite senza vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Sarà l'autopsia a stabilire la causa del decesso.