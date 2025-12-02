Interventi dei Carabinieri a Bellaria: identificato un uomo che infastidiva clienti

Un riminese perde la patente, un altro si rifiuta dell’alcoltest; tre denunciati per droga e strumenti da scasso

Oltre 250 persone e 110 veicoli controllati tra Rimini, Santarcangelo e Bellaria Igea Marina dai Carabinieri. Durante l'attività i militari sono intervenuti a Bellaria per identificare un 39enne di nazionalità albanese. L'uomo stava infastidendo i clienti di un'attività commerciale. All'arrivo dei Carabinieri si è rifiutato di dichiarare la propria identità. E' stato denunciato. Un 36enne di nazionalità russa è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Un 25enne di Santarcangelo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di hashish. Un 38enne di Rovigo è stato segnalato come assuntore. Un riminese beccato al volante in stato di ebbrezza si è visto ritirare la patente. Un altro automobilista è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi all'alcooltest.