Investì anziana e inscenò un falso salvataggio: condannato a 4 anni e 2 mesi

Pirata della strada simula soccorso dopo l'incidente: incastrato dalle telecamere

Condannato a quattro anni e due mesi di reclusione un 48enne siciliano per lesioni personali stradali gravissime, aggravate dalla patente revocata, fuga del conducente e frode processuale. I fatti risalgono all’ottobre 2021, quando l’uomo investì una 76enne riminese sulle strisce pedonali in viale della Repubblica a Rimini, mentre attraversava con la bicicletta a mano. Dopo l’impatto, la caricò in auto e mise in scena un falso salvataggio. L’anziana riportò ferite gravissime e un’invalidità permanente dell’80%, pur essendo stata già risarcita dall’assicurazione.

Coinvolto anche un 60enne di Rimini, accusato di favoreggiamento per aver tentato di depistare le indagini. Entrambi sono difesi dall’avvocato Nicola De Curtis. La donna, costituitasi parte civile, è assistita dagli avvocati Marco e Monica Lunedei. Determinanti per l’inchiesta le testimonianze e i filmati delle telecamere di videosorveglianza.