Investita sulla Santarcangiolese a San Michele: donna vola per 20 metri, è in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18, all'altezza dell'incrocio di via Santa Maria

Un impatto tremendo quello avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 17 novembre, intorno alle 18, a San Michele, frazione di Santarcangelo, lungo la via Santarcangiolese all’altezza di via Santa Maria. Una donna di 40 anni, di origine straniera, è stata investita da un’Opel Corsa condotta da un giovane e, dopo un volo di quasi 20 metri, è caduta rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza, un’auto medica e gli agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Valmarecchia. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cesena: le sue condizioni sarebbero gravi.