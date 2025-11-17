Altarimini

Investita sulla Santarcangiolese a San Michele: donna vola per 20 metri, è in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18, all'altezza dell'incrocio di via Santa Maria

A cura di Glauco Valentini Redazione
17 novembre 2025 19:17
Investita sulla Santarcangiolese a San Michele: donna vola per 20 metri, è in gravi condizioni - Il parabrezza sfondato dal corpo della donna
Il parabrezza sfondato dal corpo della donna
Santarcangelo di Romagna
Cronaca
Condividi

Un impatto tremendo quello avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 17 novembre, intorno alle 18, a San Michele, frazione di Santarcangelo, lungo la via Santarcangiolese all’altezza di via Santa Maria. Una donna di 40 anni, di origine straniera, è stata investita da un’Opel Corsa condotta da un giovane e, dopo un volo di quasi 20 metri, è caduta rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza, un’auto medica e gli agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Valmarecchia. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cesena: le sue condizioni sarebbero gravi.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini