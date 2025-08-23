Inviato speciale di Trump a Kiev per l’Indipendenza

Mig-29 ucraino si schianta in fase di atterraggio: morto il pilota

L’inviato speciale dell’ex presidente statunitense Donald Trump per l’Ucraina, Keith Kellogg, è atteso oggi nella capitale per prendere parte alle celebrazioni del 34° anniversario dell’Indipendenza.

La visita avviene in un clima di forte tensione. All’alba a Kiev è risuonato l’allarme aereo per l’arrivo annunciato di droni russi, mentre nella notte Mosca ha lanciato 50 velivoli senza pilota contro diverse aree del Paese, colpendo 7 località.

L’esercito russo ha inoltre intensificato i bombardamenti nella regione di Zaporizhzhia, che in un solo giorno è stata colpita 448 volte, secondo fonti ucraine.

Nel frattempo, l’aeronautica ucraina piange la perdita di un suo pilota. Un caccia Mig-29 si è schiantato durante la fase di atterraggio. Il militare, 46 anni, è morto nell’impatto. Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di un’inchiesta da parte delle autorità competenti.