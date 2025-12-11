Iqos Lounge a Riccione: assoluzione piena confermata in Appello per Mauro Bianchi e Franco Capra

Cade definitivamente l’accusa di occupazione abusiva di suolo pubblico e realizzazione senza permesso per la struttura installata nell’estate 2020

La Corte d’Appello di Bologna ha respinto il ricorso del Pubblico Ministero e confermato la piena assoluzione di Mauro Bianchi, difeso dall’Avv. Alessandro Catrani, e di Franco Capra, già pronunciata nel luglio 2022 dal Tribunale di Rimini.

I due erano accusati di occupazione abusiva di suolo pubblico e realizzazione di una struttura senza permesso, in relazione alla Iqos Lounge installata nell’estate 2020 in Piazzetta del Faro a Riccione.

Secondo i giudici d’appello, non emergono responsabilità penali a loro carico: confermata quindi l’assoluzione piena e respinte anche le richieste della parte civile.

Soddisfatto Mauro Bianchi: “Ringrazio l’Avv. Alessandro Catrani per avermi assistito in questi anni con professionalità, ottenendo ben due assoluzioni nel merito e la declaratoria della mia assoluta innocenza.”.