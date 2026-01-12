Iran, presidio in piazza Cavour: “La nostra lotta è per la libertà”
A intervenire tre giovani iraniane residenti a Rimini
A cura di Redazione
12 gennaio 2026 09:03
Oltre cento persone ieri in piazza Cavour per il presidio “Iran per la libertà”, con l’adesione di 12 forze politiche. A intervenire tre giovani iraniane residenti a Rimini, che hanno denunciato il blackout delle comunicazioni e la dura repressione in corso: «Non è una protesta per la povertà, ma contro un regime che nega libertà e diritti». Dal palco anche l’onorevole Jacopo Morrone (Lega), che ha condannato la violenza del regime teocratico e ribadito il sostegno ai manifestanti iraniani.