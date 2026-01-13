Altarimini

Iran, stima di 12.000 morti nelle proteste: molte vittime under 30

L’Onu condanna la repressione violenta, la Commissione Europea annuncia nuove sanzioni contro Teheran

13 gennaio 2026 15:26
Almeno 12.000 persone, molte delle quali under 30, sono state uccise durante le recenti proteste in Iran. Lo riporta Iran International, media di opposizione con sede a Londra, definendo quanto accaduto “il più grande massacro nella storia contemporanea dell’Iran”, concentrato soprattutto nelle notti dell’8 e 9 gennaio.

La stima del comitato editoriale di Iran International si basa su un’analisi approfondita di fonti e dati medici, condotta in più fasi e con la verifica di informazioni provenienti da diverse fonti, inclusa una vicina al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. La pubblicazione dei dati è stata ritardata fino alla convergenza delle prove disponibili.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha definito il numero di vittime “terrificante” e ha confermato che nuove sanzioni contro l’Iran saranno annunciate a breve.

L’Onu ha espresso profonda preoccupazione, dichiarandosi “inorridita dalla violenta repressione delle proteste” e richiamando la comunità internazionale alla tutela dei diritti umani nel Paese.

