Irene Leardini, rilasciato il camionista: nuovo appello per trovare testimoni
Un fiore a Nunhead in attesa del funerale nella sua Rimini
A cura di Redazione
28 gennaio 2026 07:05
Nuovi sviluppi sull’indagine per la morte di Irene Leardini, la 39enne riminese investita da un camion a Londra. Il conducente del mezzo, 47 anni, è stato rilasciato su cauzione mentre proseguono gli accertamenti della polizia inglese. Gli inquirenti rinnovano l’appello a eventuali testimoni dell’incidente. In attesa dei funerali a Rimini, domenica 1 febbraio a Londra è previsto un ritrovo informale degli amici al cimitero di Nunhead.